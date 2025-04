Stand: 23.04.2025 13:53 Uhr Leiferde: Nachwuchs beim Storchenpaar "Fridolin" und "Mai"

Das berühmte Storchenpaar "Fridolin" und "Mai" hat Nachwuchs bekommen. In ihrem Nest auf dem Schornstein des NABU-Artenschutzzentrums in Leiferde (Landkreis Gifhorn) wurden Eierschalen gefunden, sagte die Leiterin des Zentrums, Bärbel Rogoschik. Damit sei klar, dass der erste Jungstorch geschlüpft ist. Durch den Regen sei der Boden momentan etwas feucht, so dass "Fridolin" und "Mai" reichlich Regenwürmer für den Nachwuchs finden müssten. Wie viele Jungstörche es insgesamt geben wird und ob sie groß werden, hänge größtenteils von der Nahrungsmenge ab, die ausreichend vorhanden sein müsse, so Rogoschik. Auch in den zwei anderen Storchennestern auf dem Gelände des Zentrums werde gebrütet und auf Nachwuchs gewartet. Das Geschehen im Nest von "Fridolin" und "Mai" können Interessierte online über eine Webcam verfolgen.

