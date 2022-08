Stand: 16.08.2022 07:17 Uhr Lehrte: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

In Lehrte in der Region Hannover ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war im Ortsteil Ahlten in der Nacht zu Dienstag auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger starb noch vor Ort. Wie genau es zu dem Unfall kam und ob die Insassen im Auto ebenfalls verletzt wurden, blieb zunächst unklar.

