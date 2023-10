Stand: 05.10.2023 15:36 Uhr Lehrer-Protest: Unterricht in Göttingen nach draußen verlegt

Aus Protest gegen verdreckte Klassenzimmer haben einige Lehrkräfte an einer Grundschule in Göttingen den Unterricht nach draußen verlegt. Die Lehrerinnen und Lehrer hielten die Hygiene-Situation an der Godehardschule nach NDR Informationen für nicht mehr tragbar. Die Schulleiterin hat die am Mittwoch durchgeführte Aktion der Lehrer bestätigt. Diese sei ohne ihre Erlaubnis erfolgt, hieß es. Offenbar waren die Klassenzimmer, Flure und Toiletten bereits seit einiger Zeit nicht mehr gereinigt worden. Die Situation an der Grundschule sei bei der Stadt bekannt gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Demnach habe die Reinigungsfirma, die von der Stadt beauftragt worden war, auch nach wiederholtem Auffordern die Schule nicht gesäubert. Dass die Situation sich so verschlechtern konnte, erklärte die Stadt mit Kommunikationslücken durch Urlaubs- und Krankenstände. Die Stadt hat nun nach eigenen Angaben eine neue Reinigungsfirma beauftragt, welche die Godehardschule auch direkt gereinigt haben soll. Laut der Sprecherin haben auch andere Schulen Probleme mit der ursprünglichen Firma gehabt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule