Stand: 24.05.2024 17:08 Uhr Fahrer geschubst: Unbekannter klaut E-Bike am helllichten Tag

Nach einem Schubser ist einem Mann am Donnerstag in Göttingen sein E-Bike gestohlen worden. Der Besitzer des Elektrorads sei durch den Stoß eines Unbekannten zunächst auf die Straße gestürzt und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Dieb sei anschließend mit dem rund 4.000 Euro teuren E-Bike in einen gegenüberliegenden Wohnkomplex geflüchtet. Laut Polizei hat das Opfer den Täter als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, etwa 20 Jahre alt, mit schwarzer Kleidung und schwarzem Haar. Zur Tatzeit am Donnerstagnachmittag habe auf der Groner Landstraße in Göttingen reger Autoverkehr geherrscht. Deshalb bittet die Polizei Verkehrsteilnehmende und andere Personen unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 um Hinweise. Der Täter ist nach Angaben der Polizei in genau den Gebäudekomplex geflüchtet, der zuletzt im April wegen gestohlener E-Bikes und anderer Straftaten durchsucht worden war.

