Landwirtschaft: Frauenanteil so klein wie sonst kaum in EU

Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist einer neuen wissenschaftlichen Studie zufolge in Deutschland auch in der Landwirtschaft längst noch nicht erreicht. Nur 11 Prozent der Höfe würden von Frauen geleitet, teilten das Braunschweiger Thünen-Institut und die Universität Göttingen mit. Bei der Hofnachfolge liege der Frauenanteil bei rund 18 Prozent. Damit rangiere Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der hintersten Plätze. Für die erste gesamtdeutsche Studie zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft seit der Wiedervereinigung trugen die Forschenden drei Jahre lang Daten zusammen. Befragungen ergaben, dass in der Landwirtschaft erhebliche Zugangsbarrieren für Frauen bestehen. Veraltete Geschlechterbilder und eine traditionelle Vererbungspraxis stellten noch immer strukturelle Hindernisse für Frauen dar, hieß es in der Mitteilung am Donnerstag. Allerdings zeige sich eine leichte Tendenz zu mehr weiblicher Hofnachfolge. Auch nehme der Anteil von Frauen zu, die eigenständig landwirtschaftliche Betriebe gründeten.

