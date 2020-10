Stand: 22.10.2020 10:28 Uhr Landkreise kooperieren mit NABU für neue Naturschutz-Station

Eine neu gegründete "Ökologische NABU Station oberes Wesertal" wird in Zukunft zahlreiche Naturschutzflächen an der Oberweser pflegen und betreuen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die drei Landkreise Schaumburg, Hameln-Pyrmont und Holzminden haben dafür am Donnerstag die entsprechende Kooperation mit dem Verein Ökologische NABU Station unterzeichnet. Es gehe darum, zum Beispiel Feuchtgebiete für Amphibien zu erhalten, Kiesseen im Wesertal zu renaturieren und den Bürgern die Vielfalt der Natur näher zu bringen, sagte Nick Büscher vom Naturschutzbund Niedersachsen. Nachdem die Station heute grünes Licht von den Landkreisen bekam, will sie sich um Fördergelder beim niedersächsischen Umweltminister bewerben.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.10.2020 | 10:30 Uhr