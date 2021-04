Stand: 01.04.2021 10:24 Uhr Landkreis Peine verschenkt Corona-Schnelltests

Der Landkreis Peine will sozial schwache Familien in der Corona-Pandemie mit Schnelltests ausstatten. Familien, die sich in der Grundsicherung nach dem Sozialhilfegesetz oder im Arbeitslosengeld-II-Bezug befinden, sollen einmalig fünf Corona-Selbsttests kostenlos erhalten, teilte der Landkreis mit. So soll die Zeit überbrückt werden, bis in Testzentren überall ausreichend getestet werden kann. Die Kosten belaufen sich auf 144.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.04.2021 | 13:30 Uhr