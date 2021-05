Stand: 29.05.2021 08:59 Uhr Landeskirche Braunschweig zieht bei "Ehe für alle" nach

Als eine der letzten Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland will nun auch Braunschweig gleichgeschlechtliche Paare trauen. Einen entsprechenden Beschluss hat die braunschweigische Synode gestern nach eigenen Angaben gefasst. Bis November soll das Landeskirchenamt demnach ein geändertes Traugesetz vorlegen. In den vergangenen fünf Jahren öffneten immer mehr der 20 deutschen Landeskirchen die echte Trauung für lesbische und schwule Menschen.

