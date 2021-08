Stand: 06.08.2021 14:45 Uhr Landesforsten wollen Arnika-Bestand in Niedersachsen stärken

Die Niedersächsischen Landesforsten wollen die Ausbreitung der bedrohten Wiesenpflanze Arnika voranbringen. Wie die Forsten am Freitag in Clausthal-Zellerfeld mitteilten, wurden dafür im Naturschutzgebiet Ahlewiesen im Solling 300 Pflanzen gesetzt. darüber hinaus säten Förster an mehreren Stellen Arnika-Samen aus. Das Saatgut stamme von den letzten verbliebenen Arnika-Pflanzen in dem Mittelgebirge. Arnika wird zur Behandlung von Verletzungen und bei rheumatischen Muskel- und Gelenkbeschwerden verwendet.

