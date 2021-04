Landesforsten überwachen seltene Schwarzstörche Stand: 14.04.2021 15:20 Uhr In Riefensbeek im Südharz hat ein Schwarzstörche-Paar auf einer alten Buche mit der Brut begonnen. Die Landesforsten beobachten per Video die seltenen Tiere.

"Unsere Kunsthorste werden gut angenommen und mit den Kameras können wir den Schutz der scheuen Tiere weiter verbessern", sagte Förster Johannes Thiery am Mittwoch. Die zwei Störche sind erst vor Kurzem aus Afrika in den Landkreis Göttingen zurückgekehrt. Thiery ist zuversichtlich, dass sie trotz der jüngsten Schneefälle und Minustemperaturen ihre Brut nicht abbrechen werden.

Jungvögel vor Hungertod bewahrt

Im vergangenen Jahr hatte das Storchenpaar für Schlagzeilen gesorgt. Zwei ihrer vier Jungvögel konnten in einer spektakulären Rettungsaktion nur deshalb vor dem Hungertod bewahrt werden, weil der Revierförster sie rechtzeitig entdeckt hatte. Damit sich ein solches Drama im Nest der seltenen und scheuen Vögel nicht wiederholt, beobachten Experten das Geschehen jetzt rund um die Uhr.

Bestand wächst dank Monitoring

Das Monitoring ist Teil eines landesweiten Projektes, mit dem die Landesforsten und die Staatliche Vogelschutzwarte insgesamt fünfzehn Horstbäume in Niedersachsen überwachen. Bereits seit Jahrzehnten nehmen die Niedersächsischen Landesforsten die streng geschützten Schwarzstörche in ihren Wäldern unter besondere Obhut. Dadurch habe sich der Bestand seit Anfang der 1990er-Jahre deutlich erhöht, so Thiery.

