Stand: 12.04.2024 08:49 Uhr "Kurioser Fahrradtausch": Northeimer Polizei ermittelt

Diebstahl bleibt Diebstahl - auch wenn man "Ersatz" zurück lässt. So geschehen in Northeim, irgendwann zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Die Polizei spricht von einem "kuriosen Fahrradtausch": Ein 18-Jähriger entdeckte gegen 6 Uhr morgens ein fremdes Fahrrad auf seinem Grundstück. Sein Mountainbike im Wert von rund 200 Euro war dafür verschwunden. Zuletzt gesehen hatte er es am Mittwoch gegen 20 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hat das zurückgelassene Fahrrad sichergestellt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer (05551) 700 50 zu melden.

