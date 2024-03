Kultur in altem Tresorraum: Erstes Konzert im "TRESOR Einbeck" Stand: 05.03.2024 14:51 Uhr Der "TRESOR Einbeck" ist eine ehemalige Druckerei, die seit Jahren weitgehend leer steht. Nun wird das Hochsicherheitsgebäude mit seinem riesigen Tresorraum für kulturelle Veranstaltungen geöffnet.

Bisher war es wegen der speziellen baulichen Struktur schwierig, das Gebäude in Einbeck (Landkreis Northeim) anderweitig zu nutzen. Am Donnerstag, den 7. März, steht in dem alten Hochsicherheitstresor im Keller nun das erste Konzert an. Dabei werden vier Gewinner schottischer Folkmusic Festivals auf der Bühne stehen.

Eintritt zum Konzert wird "solidarisch erhoben"

Zu Gast im "TRESOR" sind Michael Biggins (Piano/Akkordeon), Jack Badcock (Gesang, Gitarre) und Robbie Greig (Geige) in Begleitung des Gitarristen und Whistle-Virtuosen Toby Shaer. Der Eintritt zu diesem Konzert wird nach Angaben der Veranstalter "solidarisch erhoben", im Durschnitt würden 20 Euro benötigt. Am Ende der Veranstaltung soll dafür ein Hut die Runde machen.