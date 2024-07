Stand: 15.07.2024 11:22 Uhr Kradfahrer flieht vor Kontrolle und greift Polizisten an

In Moringen (Landkreis Northeim) ist am Samstag ein 22-jähriger Kradfahrer erst vor einer Verkehrskontrolle geflohen und hat dann einen Polizisten angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann den Beamten am Abend aufgefallen, weil das Versicherungskennzeichen seines Fahrzeugs abgelaufen war. Als ihn die Polizisten kontrollieren wollten, fuhr der Mann demnach davon. Die Beamten folgten ihm daraufhin und schnitten ihm den Weg ab. Als einer der Polizisten aus dem Streifenwagen ausstieg, sei der Mann plötzlich auf den Beamten zugefahren, habe ihn angegriffen und erneut versucht zu fliehen, so die Polizei. Die Streife habe ihn jedoch stellen können. Der Polizist wurde leicht verletzt. Den Angaben zufolge war der Kradfahrer berauscht und ohne Führerschein unterwegs. Der 22-Jährige muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten, unter anderem wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und gefährlicher Körperverletzung.

