Königslutter: Mann bedroht Polizisten mit Messer

Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Sonnabend in Königslutter mehrere Polizeibeamte mit einem Messer bedroht und angegriffen. Die Polizisten gaben daraufhin einen Warnschuss ab. Der 40-jährige Wolfsburger verletzte sich selbst leicht mit seinem Messer an den Fingern. Der Mann hatte zuvor offenbar mehrere Reifen von vor einer Klinik geparkten Autos zerstochen. In dem Krankenhaus war dem Mann der Polizei zufolge zuvor der Zutritt verweigert worden. Daraufhin hatte er aggressiv reagiert. Nach seiner Festnahme wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

