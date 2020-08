Stand: 24.08.2020 21:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Klinikum Peine: Geschäftsführerin kommt aus Berlin

Kreis- und Verwaltungsausschuss der Stadt Peine haben am Montagabend eine wegweisende Entscheidung getroffen. In der nichtöffentlichen Sitzung haben die Gremien beschlossen, dass Corinna Jendges die Geschäftsleitung der Klinikum Peine gGmbH übernehmen soll, wie die "Peiner Nachrichten" berichten. Die 48 Jahre alte Diplom-Pflegewirtin setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch. Jendges kommt demnach aus Berlin, wo sie von April 2017 bis August 2020 Geschäftsführerin im Personalmanagement des Vivantes-Netzwerks für Gesundheit war.

Videos 02:35 Hallo Niedersachsen Insolvenz: Klinikum Peine steht vor dem Aus Hallo Niedersachsen Mitten in der Corona-Krise droht dem Klinikum Peine die Pleite. Drei Monate sind Gehälter und der Betrieb noch gesichert. Finanzielle Unterstützung vom Land soll es nicht geben. Video (02:35 min)

Jendges soll Klinikum auf Kurs bringen

Jendges' Aufgabe wird es sein, das insolvente Krankenhaus wieder auf Kurs zu bringen. Zurzeit wird das Klinikum Peine noch von der AKH-Gruppe aus Celle geführt. Zum 1. Oktober geht es dann zurück an die Kommunen. Stadt und Landkreis hatten den Rückkauf beschlossen, nachdem das AKH für das angeschlagene Krankenhaus Insolvenz angemeldet hatte. Am vergangenen Freitag hatte der Gläubigerausschuss der Übernahme zugestimmt. Jendges soll am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Für die Suche hatten die Kommunen eigens ein Recruiting-Unternehmen beauftragt. Solche Unternehmen sind darauf spezialisiert, geeignete Kandidaten für offene Stellen zu finden.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.08.2020 | 13:30 Uhr