Stand: 30.01.2025 10:23 Uhr Klimawandel: Göttingen reagiert mit "Stadtwasserhitzeplan"

Die Stadt Göttingen hat am Mittwoch ihren sogenannten Stadtwasserhitzeplan veröffentlicht: Die Datensammlung illustriert unter anderem, wo genau im Stadtgebiet besondere Risiken durch Regenfälle und Hitze drohen - und welche Gebiete beispielsweise für die Kaltluftzufuhr entscheidend sind. Vor allem bei der Stadtplanung soll das helfen. "Wir müssen neben Klimaschutz auch Klimafolgenanpassung forcieren", erklärte Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD). Die Stadt stellt die Informationen nun im Internet bereit, dort findet sich zum Beispiel eineinteraktive Karte zu Starkregenrisiken. Zugleich fließt der "Stadtwasserhitzeplan" in ein umfangreiches Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ein. Das will die Stadt Ende des Jahres vorstellen.

