Kleintraktor stürzt in Braunlage in die Bode - Fahrer verletzt

In Braunlage im Landkreis Goslar ist am Freitag ein Kleintraktor in den Fluss Bode gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr Braunlage rutschte das Fahrzeug mehrere Meter die Böschung hinab und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Wegen der schwierigen Bedingungen am Unfallort forderte die Feuerwehr eine Abschleppfirma mit einem Kranfahrzeug an. Mit deren Unterstützung konnte der Traktor geborgen werden. Um die Ausbreitung von Betriebsstoffen zu verhindern, setzte die Feuerwehr mehrere Ölsperren in der Bode ein. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz abgeschlossen. Zur Unfallursache äußerte sich die Feuerwehr bislang nicht.

