Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr Seevetal: Unfallflucht nach Kollision mit Traktor und Transporter

Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag in Seevetal-Bullenhausen (Landkreis Harburg) mit einem entgegenkommenden Traktor und einem abgestellten Transporter zusammengestoßen. Der oder die bislang unbekannte Verursacher verließ nach Angaben der Polizei noch vor dem Eintreffen der Beamten die Unfallstelle. Der Traktor mit angehängter Ballenpresse und der am Straßenrand geparkte Transporter samt Anhänger wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie laut Polizei nicht mehr fahrbereit waren. Aufgrund dieser Schäden könne man nicht ausschließen, dass sich der flüchtige Unfallverursacher bei dem Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt habe, so die Polizei. Sie suchte mit Hunden und einem Hubschrauber nach der Person - ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04105) 62 00.

