Kinderpornografie: 65-Jähriger wegen 38.000 Dateien verurteilt Stand: 04.12.2024 16:34 Uhr Ein 65-Jähriger ist am Mittwoch vom Amtsgericht Göttingen unter anderem zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Angeklagt war er wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.

Der Mann muss zudem 1.400 Euro an die Opferhilfe zahlen und drei Beratungsgespräche beim Verein Wege ohne Gewalt (WoGe) in Göttingen wahrnehmen. Das teilte das Amtsgerichts am Mittwoch auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Der Verein unterstützt Menschen unter anderem beim Verzicht auf Gewalt gegen Kinder.

65-Jähriger soll 38.000 Dateien besessen haben

Die Straftaten, für die der 65-Jährige angeklagt wurde, sollen laut Amtsgericht zwischen 2016 und 2021 stattgefunden haben. Der Mann soll demnach in einer Internet-Tauschbörse 478 kinder- und 36 jugendpornografische Dateien zum Herunterladen durch Dritte bereitgestellt haben. Im Juli 2021 wurden auf seinem Computer mehr als 38.000 kinder- und jugendpornographische Dateien sichergestellt. Der 65-Jährige hatte nach Angaben des Amtsgerichts gestanden.

