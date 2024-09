Stand: 06.09.2024 10:39 Uhr Kinderpornos und Bestechlichkeit? Polizist in Aurich vor Gericht

Vor dem Landgericht Aurich hat am Freitag der Prozess gegen einen 30-jährigen Polizisten aus Leer begonnen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft ihm unter anderem vor, zwischen 2017 und 2022 die Datenbanken der Polizei durchsucht und Daten an einen ebenfalls angeklagten 39-jährigen Mann aus Wilhelmshaven verkauft zu haben. Der Polizist soll zudem Kinder- und Jugendpornografie besessen und verbreitet haben. In mindestens 18 Fällen soll der Mann zudem heimliche Sexvideos gedreht haben, ohne dass die beteiligten Frauen davon wussten. Laut Landgericht trug er dabei in mehreren Fällen seine Polizeiuniform. Das Urteil könnte laut Gericht im November fallen.

