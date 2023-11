Kinder-Fußballturnier: Streit eskaliert - mehrere Verletzte Stand: 20.11.2023 14:44 Uhr Bei einem Hallenfußballturnier der F-Jugend im Landkreis Northeim ist es zu körperlichen Auseinandersetzungen von Erwachsenen gekommen - darunter ist auch ein Trainer. Nun ermittelt die Polizei.

Eine Zuschauerin und ein Trainer waren bei dem Kinderturnier am Samstagnachmittag in Katlenburg-Lindau zunächst in Streit geraten. Grund war laut Polizei die Mannschaftsaufstellung. Der 31-Jährige sei im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung zunehmend aufbrausender geworden. Daraufhin habe sich der 34-jährige Ehemann der Zuschauerin eingemischt. Zwischen beiden Männern aus Northeim kam es in der Folge zu einer Schubserei, wodurch beide leicht verletzt wurden.

Zuschauer trennen Streithähne in Katlenburg-Lindau

Die Situation eskalierte jedoch weiter: Ein 38-jähriger Northeimer mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Auch hier kam es zur Schubserei. Mehrere Zuschauer griffen schließlich ein und trennten die Parteien. Die drei beteiligten Männer lehnten eine medizinische Erstversorgung vor Ort ab. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

