Drastische Bilder gegen Gewalt im Fußball

Das Thema "Gewalt im Fußball" spielt auch in den unteren Klassen und selbst bei den jüngsten Nachwuchsspielern eine Rolle. Die Initiative Herzschlag im Landkreis Vechta will deshalb nun Fairness und Sportsgeist im Jugendfußball stärken - mit drastischen Mitteln. Trainer Thomas Wilkens aus Langförden bei Vechta wirbt mit Plakaten verletzter Spielerinnen und Spieler für mehr Respekt. Die Wunden auf den Fotos sind zwar nicht echt, aber ähnliche Fälle habe es gegeben, sagt Wilkens. Mittlerweile beteiligten sich viele Vereine auch aus anderen Landkreisen an dem Projekt.

