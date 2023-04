Stand: 18.04.2023 19:30 Uhr Keine Sanierung bei Peine: Westfalenbahn fährt doch wie gewohnt

Die DB Netz hat die angekündigten Sanierungsarbeiten auf der Strecke zwischen Hämelerwald und Peine kurzfristig abgesagt - deshalb fährt die Westfalenbahn nun doch wieder im gewohnten Halbstundentakt. Wie die Bahngesellschaft am Dienstag mitteilte, hat die DB Netz festgestellt, dass die Schwellen auf der genannten Strecke nicht so schlecht seien wie ursprünglich befürchtet. Sie sollten demnach erst später im Zuge von größeren Instandsetzungen ausgetauscht werden. Seit Montag war die Westfalenbahn im einstündigen Takt auf der Regionalbahnstrecke unterwegs. Ab Mittwoch will die Bahngesellschaft wieder zum halbstündigen Takt übergehen.

