Käßmann: Julia Hamburg kann Aufsichtsrat von VW nur guttun Stand: 11.11.2022 17:49 Uhr In der Kontroverse um die Berufung von Niedersachsens neuer Kultusministerin Julia Hamburg in den Aufsichtsrat von Volkswagen erhält die Grünen-Politikerin weitere Unterstützung.

"Eine Frau. Eine Grüne. Eine Fahrradfahrerin. Und die im VW-Aufsichtsrat? Könnten alle Aufgeregten bitte mal kurz einen Gang zurückschalten?", forderte die frühere hannoversche Landesbischöfin am Freitag im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Hamburg sei ihrer neuen Aufgabe "sicher nicht nur gewachsen, sondern vor ihrem für diese Branche untypischen Hintergrund womöglich besser als viele andere in der Lage, dem VW-Aufsichtsrat neue Impulse zu geben".

Käßmann: "Transformation von Wirtschaft und Industrie ist alternativlos"

Die Welt steuere auf eine Klimakatastrophe zu, deshalb sei eine sozial-ökologische Transformation von Industrie und Wirtschaft alternativlos, sagte die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie stelle immer wieder fest, dass gerade in etablierten Strukturen und Machtgefügen eine massive Angst vor Veränderung verbreitet sei. Gerade im Wirtschaftsleben sei eine solche Haltung aber fatal, betonte die Theologin: „Wirtschaft braucht immer das Wagnis, neu zu denken, statt an Althergebrachtem festzukleben. Ich wünsche mir mehr Mut, alte Muster zu verlassen und offen zu sein für Perspektiven - und in diesem Fall auch für Personen.“

Käßmann: Hamburg kann Gremium nur guttun

Vor dem Hintergrund der Klimakrise brauche es Menschen, die mit "einer klaren Haltung und mit neuen Ideen" zu einer wirklich nachhaltigen Entwicklung des Weltkonzerns beitragen, argumentierte Käßmann. "Eine Frau wie Hamburg kann dem Gremium doch nur guttun." Die Ministerin werde sicher klug und konstruktiv agieren und habe bestimmt nicht vor, "den Aufsichtsrat aufzumischen".

Aktionärsvertreter will klagen

Der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Ulrich Hocker, hatte die Personalie Hamburg zuvor als "offensichtliche Fehlbesetzung" bezeichnet und angekündigt, gegen die Berufung der Grünen-Politikerin in das Gremium zu klagen. Als Grund gab Hocker an, dass Hamburg als bekennende Radfahrerin ohne eigenes Auto und aufgrund fehlender Fachkompetenz nicht für das Amt in dem Automobilkonzern geeignet sei.

Rückendeckung für Hamburg vom Wirtschaftsminister

Daraufhin hatte Hamburg unter anderem von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), Rückendeckung erhalten. Lies bekleidete das Aufsichtsratsmandat, damals als Wirtschaftsminister, von 2013 bis 2017. Diesmal soll nun neben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die grüne stellvertretende Ministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willie Hamburg dort einen Sitz erhalten.

Lies: Postenverteilung im Koalitionsvertrag geregelt

Dass der Posten an die Grünen geht, war laut Lies ein Ergebnis der Regierungsverhandlungen zwischen SPD und Grünen. "Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass der Ministerpräsident und die stellvertretende Ministerpräsidentin - und damit beide Koalitionspartner - dort jeweils ein Mandat wahrnehmen. So stellen wir sicher, dass das Land Niedersachsen weiterhin eine starke Stimme im Aufsichtsrat hat", sagte Lies der Zeitung. Hamburg werde hier sicher "einen guten Job machen".

Zweiten Posten besetzte in der Regel der Wirtschaftsminister

Niedersachsen ist Anteilseigner von VW und hat dadurch traditionell zwei Posten im Aufsichtsrat inne. Den ersten besetzt der Ministerpräsident. Für die Besetzung des zweiten Postens hatte in der Vergangenheit in der Regel die inhaltliche Nähe den Ausschlag gegeben, weshalb er mit dem Wirtschaftsminister besetzt wurde. In manchen anderen Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, kommt auch das Finanzministerium zum Zug. In der neuen rot-grünen Koalition sollen die Grünen auf eine stärkere Rolle in der Wirtschaftspolitik gedrungen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 10.11.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Grüne