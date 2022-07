Stand: 21.07.2022 15:03 Uhr Kabarettist Andreas Rebers bekommt Münchhausen-Preis

Der Münchhausen-Preis aus Bodenwerder bleibt in diesem Jahr in Bodenwerder: Er geht an den Kabarettisten und Komponisten Andreas Rebers. Der 64-Jährige kommt aus Kirchbrak in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle im Landkreis Holzminden. Er wird am 7. Oktober laut Jury für seine scharfsinnige, unangepasste Satire und Fabulier-Kunst ausgezeichnet. In der Gegend war er früher auch mit seiner Kapelle "Los Promillos" bei Festen von Feuerwehr und Schützenvereinen unterwegs. Studiert hat Rebers in Hannover, später war er musikalischer Leiter des Schauspiels in Braunschweig. Inzwischen lebt er in München und ist auf allen Kabarettbühnen in Deutschland zu Hause.

