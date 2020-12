Stand: 19.05.2020 20:30 Uhr K+S will mehr Salz einleiten - und stößt auf Kritik

Der hessische Düngemittelhersteller K+S will aufgrund "wirtschaftlicher Probleme" von 2021 bis 2027 jährlich sechs Millionen Tonnen Salzabfälle in die Werra und damit auch in das Ökosystem Weser einleiten. Der entsprechende Antrag ist schon gestellt. Das stößt auf Kritik bei den Grünen. "Der Kalikonzern K+S bricht mit dem Antrag auf Versalzung alle Vereinbarungen der Bundesländer", heißt es vom Ortsverband aus Holzminden. Ex-Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) forderte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) auf, sich zu positionieren. Die Werte müssten wie geplant gesenkt werden, um die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten.

