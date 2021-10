Stand: 24.10.2021 13:09 Uhr Jugendlicher ohne Führerschein in Papas Auto unterwegs

Die Polizei hat einen 16-Jährigen erwischt, der in Wolfenbüttel mit dem Auto seines Vaters unterwegs war. Nach Angaben eines Sprechers war den Beamten der Wagen in der Nacht zu Sonntag aufgrund der Fahrweise aufgefallen. Beim ersten Versuch, den Fahrer zu kontrollieren, sei der Wagen abgestellt und der Fahrer nicht gefunden worden, hieß es. Wenig später erwischte dann aber eine Streife den Jugendlichen auf frischer Tat hinter dem Steuer. Der 16-Jährige habe zunächst noch versucht, falsche Personalien anzugeben, so die Polizei. Schließlich habe er aber zugegeben, dass er keinen Führerschein besitzt.

