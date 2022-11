Stand: 10.11.2022 10:59 Uhr Jugendliche randalieren in Hochhaus in Braunschweig

Eine Gruppe Jugendlicher soll in der Nacht zu Donnerstag in einem Braunschweiger Hochhaus randaliert haben. Nach Angaben der Polizei meldete sich eine Anwohnerin: Sie hatte beobachtet, wie die Jugendlichen mehrere Mülltonnen umstießen und dann in das Hochhaus gingen. Die Beamten fanden vor Ort Schäden an Notausgangsschildern vor, eine zerstörte Scheibe und einen Fahrstuhl, der nicht mehr funktionierte. Ein 17-Jähriger flüchtete den Angaben zufolge über mehrere Etagen, wurde aber schließlich gefasst. Die anderen jungen Leute waren laut Polizei nicht mehr da. Der 17-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Im Fahrstuhl war auch der Schalter für den Rauchabzug beschädigt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2022 | 13:30 Uhr