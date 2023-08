Stand: 14.08.2023 09:50 Uhr Jüdische Kulturtage zwischen Harz und Heide werden eröffnet

Das Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte e.V. (IJN) initiiert zum vierten Mal Jüdische Kulturtage in der Region zwischen Harz und Heide. Unter dem Motto "jung und jüdisch" finden sie von Montag, den 14. August bis zum Freitag, den 22. September statt. Besucher erwarten in den kommenden Wochen unter anderem Ausstellungen, Konzerte und Kinofilme an 15 Orten in der Region. Im Mittelpunkt der diesjährigen Kulturtage steht die Geschichte von Salomon Perel. Er war als "Hitlerjunge Salomon" bekannt geworden. Ihm gelang es, seine jüdische Identität geheim zu halten und als Mitglied der Hitlerjugend den Holocaust zu überleben. Er ist im vergangenen Februar verstorben. Zur heutigen Eröffnung am Montag im Peiner Forum wird seine Nichte Neomi Perel Brakin erwartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.08.2023 | 08:30 Uhr