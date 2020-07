Stand: 31.07.2020 14:54 Uhr - NDR Kultur

"Jüdische Kulturtage" starten am 6. September

Das "Israel Jacobson Netzwerk für deutsch-jüdische Kultur und Geschichte" aus Braunschweig veranstaltet in diesem Jahr erstmalig die "Jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide". Den Auftakt bilde der "Europäische Tag der jüdischen Kultur" am 6. September, teilten die Initiatoren mit. Es seien mehr als 30 Veranstaltungen geplant, unter anderem in Braunschweig, Salzgitter, Goslar, Celle und Peine. Zu den Events gehörten Stadtrundgänge, geführte Besuche auf jüdischen Friedhöfen, Ausstellungen sowie diverse Vorträge und Lesungen. Schirmherr ist der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst. Die Kulturtage sollen zukünftig jedes Jahr im September stattfinden, hieß es. Der Rolle des Gastgebers werde dabei jährlich zwischen den beteiligten Städten weitergegeben.

