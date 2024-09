Stand: 05.09.2024 10:38 Uhr Jetzt aber: A2 bei Braunschweig am Wochenende gesperrt

Am Wochenende wird die A2 in Fahrtrichtung Berlin ab dem Kreuz Braunschweig-Nord für eine Fahrbahnsanierung gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten auf der A2 an drei Wochenenden abgeschlossen sein, die letzte Sperrung im Juli war aber mehrfach verschoben worden. Nun ist sie den Angaben zufolge endgültig festgelegt: von Freitag, 6. September, 20 Uhr, bis Montag, 9. September, 5 Uhr. In dieser Zeit werde der Verkehr auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin ab dem Kreuz Braunschweig-Nord auf die A391 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest und dort auf die A39 bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter umgeleitet. Dort gelangen die Verkehrsteilnehmer dann wieder auf die A2 in Richtung Berlin.

