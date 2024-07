Stand: 24.07.2024 16:26 Uhr Vollsperrung der A2 bei Braunschweig schon wieder verschoben

Die für das kommende Wochenende angekündigte Vollsperrung der A2 bei Braunschweig wird schon wieder verschoben. Insbesondere am Samstag sei das Regenrisiko zu hoch, um die notwendigen Arbeiten ohne Verzögerung durchführen zu können, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch mit. Ein Ersatztermin werde zeitnah bekannt gegeben. In der Vorwoche waren die Arbeiten wegen Kapazitätsengpässen bei Baufirmen und Mischwerken abgesagt worden. Auch am vorvergangenen Wochenende verschoben die Betreiber die geplanten Arbeiten. Die erneut abgesagte Sperrung sollte die letzte von drei Wochenendsperrungen für Sanierungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Ost sein.

