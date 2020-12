Stand: 21.12.2020 08:11 Uhr Illegales Motocross-Rennen in Schöninger Tagebau beendet

Die Polizei hat am Sonntag in Schöningen nach einem unerlaubten Motocross-Rennen im Tagebau Schöningen (Landkreis Helmstedt) mehrere Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Am Rennen hatten sich laut Polizei elf Fahrer beteiligt. Sieben erwischten die Beamten demnach noch vor Ort. Vier Fahrer konnten sich der Polizeikontrolle zunächst entziehen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge elf Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes nach dem Bergbaugesetz eingeleitet.

