Stand: 10.07.2021 11:02 Uhr Illegales Autorennen in Göttingen: Drei Verletzte bei Unfall

In Göttingen ist es am späten Freitagabend offenbar im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Davon geht die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen und Unfallspuren aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam das Auto einer 24-Jährigen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Insassen wurden dabei leicht verletzt. Die Fahrerin soll sich zuvor ein Rennen mit einem 22 Jahre alten Autofahrer geliefert haben. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, ob auch beide Pkw eingezogen werden, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.07.2021 | 06:00 Uhr