IT-Störung legt Produktion bei VW lahm - weltweite Auswirkungen Stand: 27.09.2023 22:02 Uhr Eine Netzwerkstörung hat am Mittwoch die Produktion in VW-Werken lahmgelegt. Die Auswirkungen sind laut einer IT-Spezialistin weltweit zu spüren - auch weitere VW-Marken wie Audi sind betroffen.

"Die Störung besteht seit 12.30 Uhr und wird aktuell analysiert", sagte ein Sprecher des Volkswagen-Konzerns am Mittwochabend. Es gebe "Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke". Nach Angaben des Unternehmens steht die Fahrzeugproduktion in den vier deutschen Werken still - also in Wolfsburg, Osnabrück, Emden und Zwickau. Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien betroffen, so der Sprecher. Die VW-Tochter Audi ist ebenfalls von der IT-Störung betroffen, wie eine Audi-Sprecherin am Abend sagte. Der Umfang werde noch untersucht. Auch Porsche hat nach NDR Informationen IT-Probleme.

IT-Spezialistin: "Wir haben ein Riesenproblem"

Eine IT-Spezialistin des externen Dienstleisters, der für die Netzwerke von VW und Audi zuständig ist, sprach am Mittwochabend von einer weltweiten Störung. "Überall stehen die Bänder still seit heute Nachmittag - auf der ganzen Welt", sagte sie am Mittwochabend. "Wir haben ein Riesenproblem." Sie gehe davon aus, dass die Störung die IT mindestens bis Donnerstag beschäftigen werde. Wie es dazu gekommen sei, könne man nicht sagen. Von einer Panne bis zu einem Hackerangriff sei alles möglich. VW hatte einen Angriff von außen zuvor als unwahrscheinlich eingestuft. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über die IT-Störung berichtet.

VW hat einen Krisenstab einberufen

Zunächst war die Störung bei VW offenbar in den Büros aufgetreten und hatte sich dann auf die Produktion ausgeweitet. Im Werk in Emden wurde die Spätschicht am Mittwochabend nach NDR Informationen nach Hause geschickt. In Wolfsburg dagegen erschien die Spätschicht nach Angaben eines Sprechers zum Dienst. Dort hoffte man offenbar, dass die Produktion schnell wieder anlaufen kann. Der Konzern hat einen Krisenstab einberufen. An der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet. Man sei zuversichtlich, dass man das Problem schnell in den Griff bekomme, hieß es am Abend aus Wolfsburg.

Totalausfall bei Toyota im August

Ende August hatten bei dem VW-Konkurrenten Toyota technische Probleme für etwa einen Tag zu einem kompletten Produktionsausfall in Japan geführt. Schuld war dort offenbar ein Fehler im System zur Verwaltung der Teilebestellung.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW