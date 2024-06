Stand: 19.06.2024 10:07 Uhr IHK Braunschweig beklagt Wegfall von Parkplätzen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig kritisiert, dass es in der Braunschweiger Innenstadt immer weniger Parkplätze gibt. In einer Pressemitteilung heißt es, man befürchte negative Folgen für Einzelhandel und Gastronomie. Es fehlten mehrere Hundert Parkplätze für Autos, weil ein Parkhaus noch nicht wiedereröffnet werden konnte. Die Stadt will Straßen umgestalten, mehr Grünanlagen und Fahrradstreifen schaffen. Wo Parkplätze verloren gehen, sollten die Maßnahmen neu geplant oder verschoben werden, fordert die IHK. Ein kostengünstiges und zentrumsnahes Parkraumangebot sei von großer Bedeutung für den Handel.

