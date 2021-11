Stand: 14.11.2021 12:52 Uhr Hunderte Strohballen brennen - 15.000 Euro Schaden

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Hundert Strohballen abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren die 500 bis 600 Ballen aus ungeklärter Ursache nahe der Ortschaft Hachenhausen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude übergriff. Neben mehr als 100 Feuerwehrleuten waren den Angaben zufolge auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Sie zogen die abgebrannten Strohballen auseinander, damit die Feuerwehr einzelne Glutnester löschen konnte. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

