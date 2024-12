Stand: 18.12.2024 15:43 Uhr Holzminden: Regionales Gesundheitszentrum ersetzt Krankenhaus

Nach der Insolvenz und Schließung des Krankenhauses in Holzminden im vergangenen Jahr wird der Standort künftig als regionales Gesundheitszentrum genutzt. Wie die Staatskanzlei Hannover mitteilte, soll das Zentrum am 1. April kommenden Jahres eröffnen. Das neue Gesundheitszentrum biete 20 Betten, davon 18 in der Inneren Medizin und zwei in der Chirurgie. Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) bezeichnete die Lösung als wichtigen Schritt für eine wohnortnahe medizinische Versorgung im Landkreis. Nach dem neuen niedersächsischen Krankenhausgesetzes können Kliniken in regionale Gesundheitszentren umgewandelt werden. Diese kombinieren ambulante Angebote, wie Haus- und Facharztpraxen, mit begrenzter stationärer Versorgung und weiteren Diensten, wie Physiotherapie oder Kurzzeitpflege.

Weitere Informationen Nach Klinik-Aus: Kleines Krankenhaus für Holzminden beantragt Ende 2023 hatte die insolvente Klinik geschlossen. Jetzt plant ein privater Betreiber in dem Gebäude ein Gesundheitszentrum. (25.09.2024) mehr

