Stand: 25.09.2024 09:19 Uhr Nach Klinik-Aus: Kleines Krankenhaus für Holzminden beantragt

In Holzminden könnte es bald wieder ein kleines Krankenhaus geben. Die Firma RGZ Holzminden GmbH hat beim Niedersächsischen Sozialministerium ein regionales Gesundheitszentrum beantragt. Das teilte der Landkreis Holzminden am Dienstag mit. Im ehemaligen Krankenhaus in Holzminden sollen 20 Betten betrieben werden. Der Start ist für April 2025 geplant. Laut den Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt (SPD) und Uwe Schünemann (CDU) befürworte das Ministerium das geplante Zentrum. Das letzte Wort habe aber der Krankenhaus-Planungsausschuss. Der entscheidet im November über den Antrag. Das Agaplesion Krankenhaus Holzminden musste im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden und im Dezember schließen.

