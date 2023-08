Stand: 28.08.2023 14:39 Uhr Holzminden: Hund beißt 16-Jährige - Polizei sucht Halter

Nach der Attacke eines Hundes auf eine Jugendliche in Holzminden sucht die Polizei den Halter des Tieres. Gegen diesen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Den Angaben zufolge hatte der Hund am Freitag gegen 18.30 Uhr die 16-Jährige auf dem Gehweg vor einem medizinischen Versorgungszentrum in der Sollingstraße in die Wade gebissen und verletzt. Die Jugendliche habe den ganz in schwarz gekleideten und auf etwa 60 Jahre geschätzten Halter daraufhin angesprochen. Dieser habe aber nicht reagiert und sei weiter gegangen, hieß es. Sein Hund soll zwischen 30 und 40 Zentimeter groß sein und ein braun-graues Fell haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05531) 95 80 entgegen.

