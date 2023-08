Stand: 24.08.2023 18:18 Uhr Pitbull beißt Mädchen und kleinen Hund - Halter verschwindet

Die Polizei in Osnabrück sucht nach dem Halter eines schwarzen Pitbulls. Der Hund soll Mittwoch vergangener Woche, gegen 22.15 Uhr den Hund einer 17-Jährigen gebissen haben. Der kleine Hund wurde bei der Attacke laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch immer ärztlich betreut werden muss. Auch die Jugendliche wurde verletzt. Der Hundehalter, der in Begleitung einer Frau war, soll sich nach dem Vorfall entschuldigt haben, dann aber weiter gegangen sein. Zuvor habe man dem Mädchen noch eine falsche Telefonnummer gegeben, so die Polizei. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 175 cm groß sein, mit gepflegtem Erscheinungsbild. Hinweisen zufolge soll er sich in den Morgenstunden öfter an den Verbrauchermärkten (Penny/KiK) im Bereich der Bremer Straße aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 33 19 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.08.2023 | 06:30 Uhr