Hoher Norden im Solling: Auf Trekking-Tour mit Rentieren

In einem Gehege in Silberborn (Landkreis Holzminden) lebt seit Kurzem eine kleine Herde dieser Tiere. Winter hat die etwa zehn Rentiere aus deutschen Beständen zusammengebracht. Bald - wenn die Corona-Pandemie es zulässt, will er mit ihnen Rentier-Trekking-Touren anbieten. Dabei handelt es sich um Erlebnistouren für Touristen. Erstmal soll das zu Fuß erfolgen. "Einen Schlitten haben wir noch nicht. Aber das ist in Planung", sagte Winter im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Übergangsweise sollen die Rentiere dann am Strick geführt den Wanderer begleiten - und dessen Gepäck tragen.

Übernachtung mit Rentier-Blick geplant

Vom Erfolg des Angebots ist Winter, der lange auf einer Husky-Farm in Alaska gearbeitet und im Solling bereits Husky-Schlittentouren angeboten hat, überzeugt. Die Warteliste für solche Erlebnistouren sei lang. Perspektivisch will er in Silberborn auch Übernachtungen anbieten - in beheizten Zelten, die auf dem Gelände der Rentierherde stehen sollen. Wenn man abends auf der Terrasse sitzt, habe man die Tiere um sich herum und morgens könne man durch sie geweckt werden, sagte Winter, der hauptberuflich Sozialarbeiter in Northeim ist.

Behörden unterstützen das Projekt

In Neuhaus ist Winters Rentier-Projekt auf fruchtbaren Boden gefallen. Zahlreiche Behörden - vom Naturschutzamt bis zu den Landesforsten - haben dem 37-Jährigen unter die Arme gegriffen. Viele hoffen, dass er Erfolg hat und zahlreiche Tier- und Naturbegeisterte in den Solling locken wird.

