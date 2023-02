Stand: 14.02.2023 12:12 Uhr Hilfskonvoi für die Erdbeben-Regionen startet aus Wolfsburg

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien wollen viele Menschen helfen. So ist zum Beispiel in Wolfsburg ein Transport in die Krisen-Region gestartet. Wie die Stadt mitteilte, haben sich am Dienstagmorgen zwei Lkw auf den Weg gemacht. Die 40-Tonner haben Winterkleidung und Medikamente an Bord. Ein Lastwagen ist für das türkische Erdbebengebiet vorgesehen, der andere soll seine dringend benötigte Ladung nach Syrien bringen. Dolmetscher werden den Hilfskonvoi begleiten. Die Stadt Wolfsburg, das Deutsche Rote Kreuz und weitere Helfer hatten zu der Spenden-Aktion aufgerufen. Die Stadt selbst will per Eil-Entscheid eine Spende in Höhe von 100.000 Euro für die Erdbeben-Opfer bereitstellen.

