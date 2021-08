Stand: 21.08.2021 09:22 Uhr Heute bundesweite Proteste gegen Schacht Konrad

Umweltverbände und Bürgerinitiativen demonstrieren heute bundesweit gegen die geplante Inbetriebnahme des Atommülllagers Schacht Konrad in Salzgitter. Der Protesttag an rund einem Dutzend Atomkraftwerken in Deutschland solle zeigen, dass es nicht nur in Salzgitter Bedenken gegen das geplante Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll gebe, hieß es. Kritiker halten Schacht Konrad für ungeeignet, unter anderem weil täglich größere Mengen Wasser in das frühere Bergwerk eindringen. Schacht Konrad soll in sechs Jahren in Betrieb gehen.

