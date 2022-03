Stand: 28.03.2022 14:52 Uhr Herzversagen war Ursache für Absturz von Gleitschirmflieger

Der Grund für den Absturz eines Gleitschirmfliegers in der vergangenen Woche im Harz ist geklärt. Nach Angaben der Polizei Goslar erlitt der 63-jährige Pilot während des Fluges ein Herzversagen. Der Mann sei schon vor dem Aufprall tot gewesen, sagte ein Sprecher. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden. Die Beamten hatten unter anderem die Helmkamera des Mannes untersucht. Die Ermittlungen, an denen auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig beteiligt war, wurden daraufhin eingestellt. Der Gleitschirmflieger aus dem Landkreis Gifhorn war am Mittwoch bei Goslar in ein Waldstück gestürzt. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Als der Notarzt am Unfallort eintraf, konnte er nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.03.2022 | 13:30 Uhr