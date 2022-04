Herzog August Bibliothek: Eine Sonderbriefmarke zum Jubiläum Stand: 28.04.2022 10:14 Uhr Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel besteht seit 450 Jahren. Zum Jubiläum hat das Bundesfinanzministerium eine 195-Cent-Sonderbriefmarke aufgelegt.

Bibliotheksdirektor Peter Burschel präsentiert die Briefmarke heute um 17 Uhr in Wolfenbüttel. Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) nimmt an der Feierstunde teil. Die Sonderbriefmarke ist seit Anfang April im Umlauf.

Steinmeier: Zugang zu Bibliotheken Indikator für Freiheit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Anfang April an den Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums teilgenommen. Steinmeier sagte damals: "Ohne Bibliotheken gäbe es die Demokratie nicht. Der freie Zugang zu Bibliotheken ist ein ziemlich sicherer Indikator für den Zustand der Freiheit in einer Gesellschaft." Kulturminister Thümler hatte angekündigt, dass drei Gästewohnungen im Lessinghaus für rund eine halbe Million Euro renoviert würden. Dort wohnen Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie internationale Gäste, die in der Herzog August Bibliothek forschen.

Evangeliar Heinrichs des Löwen war einst teuerstes Buch der Welt

Bis zum 3. Juli präsentiert die Bibliothek eine Schau zur Geschichte des Wissens und der Kultur des Buches. Unter dem Titel "Wir machen Bücher" wird erstmals seit 2015 auch das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England gezeigt. Der prachtvolle Codex war 1983 im Auftrag des Landes Niedersachsen für 32,5 Millionen Mark bei Sotheby's in London ersteigert worden. Die im Jahr 1572 gegründete Herzog August Bibliothek galt jahrzehntelang als die größte Bibliothek nördlich der Alpen. Ihre Bestände umfassen etwa eine Million Medieneinheiten, darunter rund 11.800 Handschriften und mehr als 400.000 alte Drucke.

