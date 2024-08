Stand: 20.08.2024 14:53 Uhr Helmstedt: Unbekannte stehlen rund 400 Meter Kupferkabel

Im Helmstedter Ortsteil Büddenstedt haben Unbekannte am Wochenende mehrere hundert Meter Kupferkabel vom Gelände eines ehemaligen Tagesbaus entwendet. Nach Angaben der Polizei Wolfsburg hatte ein Verantwortlicher das Fehlen der Kabel am Montagmorgen bemerkt und den Diebstahl gemeldet. Insgesamt sei von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich auszugehen. Aufgrund der großen Menge vermutet die Polizei, dass die Täter einen Transporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug verwendet haben. Zeugen, die zwischen Freitag und Montag etwas mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 968 30 melden.

