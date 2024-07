Stand: 26.07.2024 12:52 Uhr Nacht und Nebelaktion: Unbekannte klauen zwei Tonnen Kupfer

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Firmengelände in Jemgum (Landkreis Ostfriesland) zwei Tonnen Kupfer gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhren die Täter mit einem Fahrzeug auf das Gelände des Unternehmes, luden das Material ein und verschwanden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe im fünfstelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Weener unter der Telefonnummer (04951) 91 48 20 zu kontaktieren.

