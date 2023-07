Stand: 19.07.2023 08:37 Uhr Helmstedt: Gartenlaube in Kleingartenverein brennt ab

Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Helmstedt ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die gesamte Grundfläche der 50 Quadratmeter großen Laube. Feuerwehrleute mehrerer Ortsfeuerwehren mit Atemschutzgeräten löschten die Flammen. Eine Gasflasche konnte aus dem Gebäude geborgen und zum Abkühlen in einen Gartenteich gelegt werden. Ein Übergreifen auf das angrenzende Vereinsheim konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben größtenteils verhindern. Die Gartenlaube wurde nahezu vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

