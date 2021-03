Stand: 29.03.2021 07:21 Uhr Helmstedt: Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Küchenbrand in Helmstedt ist in der Nacht zu Montag ein 26-jähriger Mann verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Feuer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Das Gebäude musste evakuiert werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.

